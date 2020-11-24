أعلن وزير دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين، أن المناورات الروسية البيلاروسية "الغرب - 2021"، ستجرى على نطاق واسع فى 5 ميادين تدريب في بيلاروسيا.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير دفاع بيلاروسيا: "ستكون المناورات ضخمة" بين مينسك وموسكو.
وأوضح وزير دفاع بيلاروسيا، أن المناورات المذكورة ستكون أضخم من مناورات "الأخوة السلافية - 2020" التي جرت في الخريف، وستسبقها أعمال تحضيرية كبيرة.
وكانت أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور مينسك فى 25 و26 نوفمبر الجارى، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وقالت المتحدثة الروسية - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن وزير الخارجية سيتوجه إلى مينسك في زيارة عمل من 25 إلى 26 نوفمبر، حيث من المقرر أن يشارك في جلسة مشتركة لمجلسي الخارجية الروسية والبيلاروسية"، مُضيفة أن برنامج الزيارة يشمل أيضًا عقد محادثات مع الرئيس البيلاروسي.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبحث الجانبان الوضع الراهن في بيلاروسيا إلى جانب القضايا الحيوية المطروحة على الساحة الثنائية والدولية، كما ستتركز المحادثات على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، وإمكانية مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتخذ من موسكو مقرًا لها، في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بالإضافة إلى سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال أمن المعلومات.
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