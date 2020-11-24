ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس فى عهد الرئيس الأمريكى.. اعرف ماذا قالت

كتب هيثم سلامة

في ظل الاحتفالات بأعياد الكريسماس، تحتفل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بشجرة الكريسماس، التي تم جلبها إلى ساحات البيت الأبيض ضمن تقاليد سنوية راسخة، فيما يعتبر ذلك الاحتفال الأخير في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز جو باين المقرر استلام السلطة في يناير المقبل.

Each year the arrival of the #WHChristmas tree brings a spirit of holiday warmth & tradition to the @WhiteHouse. This year’s tree will continue to bring joy to those who will pass through the halls of the White House during this most wonderful time of the year. pic.twitter.com/RVHkWtoaWo — Melania Trump (@FLOTUS) November 23, 2020

وكتبت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:"كل عام يجلب وصول شجرة الكريسماس روح البهجة والتقاليد إلى البيت الأبيض، ستستمر شجرة هذا العام في إضفاء البهجة على أولئك الذين سيمرون عبر قاعات البيت الأبيض خلال هذا الوقت الأكثر روعة من العام".









يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير أمريكية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ستقوم بتقليد شهير داخل البيت الأبيض للمرة الأخيرة، وذلك بعد خسارة زوجها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو تزيين البيت الأبيض هذا العام من أجل احتفالات عيد الميلاد، وهو تقليد اعتادت كل "السيدات الأوائل" على فعله طوال عقود، وفقا لممثل عنها لموقع "tmz".

وكانت ستيفاني وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب كشفت في محادثة بينهما جرت في عام 2018 وقامت وولكوف بتسجيلها دون علم ترامب، أن الأخيرة انتقدت قيامها بتزيين البيت الأبيض لأعياد الكريسماس، حيث قالت في التسجيل الصوتي المسرب: "من يأبه بتزيين البيت الأبيض للكريسماس، ولكني ملزمة على فعله، صحيح"، وفقا لموقع سبوتنيك.