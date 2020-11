ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس فى عهد الرئيس الأمريكى.. اعرف ماذا قالت

في ظل الاحتفالات بأعياد الكريسماس، تحتفل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بشجرة الكريسماس، التي تم جلبها إلى ساحات البيت الأبيض ضمن تقاليد سنوية راسخة، فيما يعتبر ذلك الاحتفال الأخير في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز جو باين المقرر استلام السلطة في يناير المقبل.

Each year the arrival of the #WHChristmas tree brings a spirit of holiday warmth & tradition to the @WhiteHouse. This year’s tree will continue to bring joy to those who will pass through the halls of the White House during this most wonderful time of the year. pic.twitter.com/RVHkWtoaWo