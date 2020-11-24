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ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس فى عهد الرئيس الأمريكى.. اعرف ماذا قالت

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:33 ص
ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس فى عهد الرئيس الأمريكى.. اعرف ماذا قالت ميلانيا ترامب
كتب هيثم سلامة

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في ظل الاحتفالات بأعياد الكريسماس، تحتفل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بشجرة الكريسماس، التي تم جلبها إلى ساحات البيت الأبيض ضمن تقاليد سنوية راسخة، فيما يعتبر ذلك الاحتفال الأخير في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز جو باين المقرر استلام السلطة في يناير المقبل.

وكتبت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:"كل عام يجلب وصول شجرة الكريسماس روح البهجة والتقاليد إلى البيت الأبيض، ستستمر شجرة هذا العام في إضفاء البهجة على أولئك الذين سيمرون عبر قاعات البيت الأبيض خلال هذا الوقت الأكثر روعة من العام".

ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس في عهد الرئيس الأمريكى (1)
 
ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس في عهد الرئيس الأمريكى (2)
 

يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير أمريكية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ستقوم بتقليد شهير داخل البيت الأبيض للمرة الأخيرة، وذلك بعد خسارة زوجها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو تزيين البيت الأبيض هذا العام من أجل احتفالات عيد الميلاد، وهو تقليد اعتادت كل "السيدات الأوائل" على فعله طوال عقود، وفقا لممثل عنها لموقع "tmz".

ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس في عهد الرئيس الأمريكى (4)

وكانت ستيفاني وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب كشفت في محادثة بينهما جرت في عام 2018 وقامت وولكوف بتسجيلها دون علم ترامب، أن الأخيرة انتقدت قيامها بتزيين البيت الأبيض لأعياد الكريسماس، حيث قالت في التسجيل الصوتي المسرب: "من يأبه بتزيين البيت الأبيض للكريسماس، ولكني ملزمة على فعله، صحيح"، وفقا لموقع سبوتنيك.

ميلانيا ترامب تستقبل أخر شجرة كريسماس في عهد الرئيس الأمريكى (3)

 


كريسماس

البيت الأبيض

أعياد الميلاد

ميلانيا ترامب

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