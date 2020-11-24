مياه أسيوط تتعاون مع 15جمعية أهلية للمشاركة بمجال التوعية المجتمعية بأهمية المياه

كتب أحمد حسن

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية للمشاركة فى مجال التوعية المجتمعية فى نشر الوعى والثقافة للحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحى.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن التعاون المشترك بين الشركة والجمعيات فى عدة مجالات يأتى كمشاركة مجتمعية تقدمها الشركة كمؤسسة تساهم فى البناء والتعمير الحضاري والتنموي لكافة طوائف المجتمع.

واوضح أن مجالات التعاون بين الشركة ومختلف الجمعيات الأهلية تمثلت فى عقد ندوات توعية للمواطنين فى مجال ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحى لنشر الوعى لدى المواطنين وتثقيفهم بشكل كافى حول أهمية الحفاظ على مقومات التنمية الأساسية، وبث روح المحافظة على شبكات المياه والصرف الصحى، وعدم اهدار هذه الموارد أوالتعامل معها بصورة غير لائقة.

وأضاف أنه يتم إجراء حوار مجتمعى قبل البدء فى مشاريع المياه والصرف الصحى الجديدة لمعرفة آراء المواطنين ومعلوماتهم حول هذا المجال، ولمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم، وحثهم على المشاركة والحفاظ على المشروع ليجنوا أكبر فائدة منه.

وأشار إلى تنفيذ ورش سباكة منزلية خفيفة لتعليم ربات البيوت بعض من أصول السباكة الخفيفة لتكون قادرة على معالجة أى مشكلة تسبب إهدار للمياه بشكل سريع وبذلك تحافظ على المياه وشبكات الصرف الصحى، وتدريبهم على كيفية تركيب القطع الموقرة لتقليل المياه المستخدمة فى الاغراض المنزلية، وكيفية عمل الصابون من الزيوت المستخدمة لاعادة استخدامها بدلا من التخلص منها فى الشبكات وما يتنج عن ذلك من أضرار.