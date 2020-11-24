مناظرة النيابة لجثة ربة منزل ضبطها زوجها مع عشيقها في المرج: كسر في الجمجمة

كتب عبد الله محمود

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية، لجثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، بعد ضبطها متلبسة في أحضان عشيقها أثناء ممارسة الرذيلة، أن المتهم قام بضربها بكل ما أوتى من قوة، حتى سقطت من شرفة المنزل بالطابق السابع، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة، أسفرت عن كسر في الجمجمة، وإصابات آخرى متفرقة بالجسد، أدت إلى حدوث حالة نزيف داخلى، توفت على أثره.

من جانبها صرحت النيابة بدفن جثة الزوجة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ألقاها من شرفة الشقة بالطابق السابع بعد ضبطها عارية في وضع مخل داخل الشقة، رفقة عشيقها "سائق"، فانهال عليها ركلا بالأيدى والأقدام مما أدى إلى سقوطها من شرفة الشقة بالطابق السابع لتلقي مصرعها في الحال إثر إصابتها بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء جسدها.

وأضافت التحريات، أن المتهم تعدى على المجنى عليها بالضرب المبرح عقب ضبطهما عارية في أحضان عشيقها على سرير نومهما، ثم ألقاها من شرفة الشقة انتقاما لشرفه.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاماً لشرفه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.