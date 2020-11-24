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مكافأة مالية لأى مولود يحمل اسم "محمد" فى الغربية تقديرا للرسول

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:33 م
مكافأة مالية لأى مولود يحمل اسم "محمد" فى الغربية تقديرا للرسول مولود - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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خصصت إحدى الجمعيات الخيرية، بقرية سملا التابعة لمركز ومدينة قطور فى محافظة الغربية، مكافأة وراتب شهرى لمدة عام واحد لكل مولود فى القرية يحمل اسم الرسول صلى الله عليه وسلم.
 
وقال القائمين على المبادرة أنها تهدف إلى تشجيع المواطنين على إطلاق اسم "محمد" على أبنائهم المولودين حديثاً، وذلك لتكريم اسم نبينا الكريم "محمد " بعد حملة الإساءة التي تعرض لها".
 
وأضاف القائمين، أنه بمجرد عرض الاقتراح على أعضاء الجمعية استجابوا بشكل كبير وهو ما لاقى ترحيباً كبيرا من الأعضاء، وتم توفير المواد المالية للمبادرة.
 
وأشار إلى أن المبادرة قاصرة على أهالى قرية سملا فقط، وأن الجمعية استقبلت اليوم الثلاثاء أول مولود اسمه "محمد" وتم منح والده الإعانة الشهرية وقدرها 300 جنيه، والتي ستصرف له طيلة عام من تاريخه 

مكافأة المولود محمد

مكافاه باسم محمد

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