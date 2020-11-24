اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

معلومات تهمك للتعامل مع مهمات الكهرباء للحفاظ على سلامتك.. تعرف عليها

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:00 ص
معلومات تهمك للتعامل مع مهمات الكهرباء للحفاظ على سلامتك.. تعرف عليها محطات كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرصد اليوم السابع لقرائه بعض النصائح التى تهم المواطن فى التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الامطار والتقلبات المناخية للحفاظ على سلامة و أرواح المواطنين، وفيما يلى بعض النصائح :

1- فى حالة سقوط أمطار غزيرة ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء اكشاك أو أعمدة إنارة.

2- فى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الارض لا تحاول لمس أى مهمات الكهرباء.

3- عند ملاحظة وجود اسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسئولة.

4- وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات و مشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزارة الكهرباء

السيول

الامطار

شركات توزيع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة