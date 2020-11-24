اليوم السابع
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مركز الازهر للفتوى يوضح حكم المرور أمام المُصلِّي؟

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:39 م
مركز الازهر للفتوى يوضح حكم المرور أمام المُصلِّي؟ مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه يُسَنُّ للمصلي -إمامًا كان أو مأمومًا- أن يتخذ لنفسه سترة يصلي إليها وتمنع مرور الناس أمامه، وخاصةً إذا كان في مكان كثيرًا ما يمر منه الناس؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا». [أخرجه أبو داود]
 
وتابع المركز ردا على سؤال ما حكم المرور أمام المُصلِّي؟؛ : إذا مرَّ إنسان أمام مُصلٍّ اتخذ لنفسه سترة؛ يكون قد ارتكب بهذا محظورًا، ومخالفة شرعيَّةً، حذَّرَ منها سيدنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». [أخرجه البخاري]
 
 
 
 
 

 


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