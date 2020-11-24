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محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بعدم النزول للشوراع إلا للضرورة بسبب الأمطار

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:21 م
محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بعدم النزول للشوراع إلا للضرورة بسبب الأمطار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كفر الشيخ من المحافظات الساحلية وتتعرض للنوات المعتادة ما بين الموجات الغزيرة والأقل، وغدا سيكون هناك سقوط أمطار غزيرة ورعدية وخاصة المدن الساحلية، مضيفا: "نتمنى أن المواطن يحد من حركته والنزول للضرورة حتى تمر الموجة على خير".
 
وأوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن هناك تنسيقا من خلال غرف العمليات للاستعداد، وكذلك الحكم المحلى وشركة المياه ومديرية الرى من تخفيض الضغط على شبكة الصرف الصحى، وتجهيز كل المعدات في حالة سقوط أمطار متوسطة.
 
وأشار إلى تعطيل الدراسة غدا وكذلك تعطيل جامعة كفر الشيخ غدا، مضيفا أن غرفة العمليات مستمرة على مدار 24 ساعة، وتم رفع درجة الاستعداد، كما أن هيئة الأرصاد ترسل الخرائط تباعا لمعرفة الأماكن التي تنزل بها أمطار غزيرة.
 

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