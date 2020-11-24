اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يعلن دعم مستشفى الأورام والطوارئ بـ200 مليون جنيه

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:24 م
محافظ كفر الشيخ يعلن دعم مستشفى الأورام والطوارئ بـ200 مليون جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة استعدت لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة حسب بيان هيئة الارصاد، خلال الـ 3 أيام المقبلة، مشدداً على الإجراءات الاحترازية، والإجراءات الصحية، بالجامعة والمدارس، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق غرامات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية في المواصلات العامة.

 

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ الشهري برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور نواب رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمداء الكليات.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة والجامعة في عدد من الملفات والمشروعات منها تطوير العشوائيات، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على إنشاء المسرح المدرسي، وتسليمه لمديرية التربية والتعليم، وتنظيم القوافل الطبية المتعددة للقرى الأكثر فقرا التي بمشاركة كلية الطب والتمريض والاسنان، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزارء، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ بـ 200 مليون جنيه.


اخبار المحافظات

جامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مستشفى الأورام والطوارئ

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