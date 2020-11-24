محافظ قنا يتفقد مركز الخدمات الزراعية المتكاملة ويتابع الانتخابات بقرية المحروسة

قنا - صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مركز الخدمات الزراعية المتكاملة بقرية المحروسة لمتابعة الخدمات التى يقدمها المركز للمزارعين بالقرية والقرى المجاورة، رافقه المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندسة إيمان محمد على مدير المشروعات التنموية بقطاع الزراعة بقنا وعدد من المزارعين بالقرية.

وأوضح محافظ قنا أن المركز هو الأول من نوعه لتقديم الخدمات الزراعية لصغار المزارعين بالمحافظة، والذى تمت إقامته بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية (فاس) بتكلفة مالية بغلت حوالى 8 ملايين جنيه، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات الزراعية التى تساهم فى تعزيز الزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة المحصول و تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات وتوفير المياه وتحسين جودة الأراضى الزراعية .

وتفقد الداودى أقسام المركز والتى شملت (بيع الأسمدة والمبيدات – الأدوات والادوية البيطرية – الآلات الزراعية – شبكات الرى والتنقيط – معمل تحاليل – قاعة اجتماعات )، واضاف الداودى ان المركز يقدم مجموعة من الخدمات التى من شانها تنمية القطاع الزراعى وتتمثل هذه الخدمات فى تقديم التدريب والاستشارات الزراعية للمزارعين وكذا طلاب المدارس الزراعية وكليات الزراعة و تقديم بعض الخدمات والاستشارات البيطرية، بالإضافة الى تقديم خدمات تحليل عينات التربة الزراعية والمياه والنباتات من خلال معمل مجهز بأحدث الاجهزة التكنولوجية فى هذا المجال .

كما تابع المحافظ فى ثانى أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة عبدالوهاب المرزوق بقرية المحروسة بمركز قنا للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية بها وتوافر كافة سبل الراحة للناخبين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد الداودي أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر لرصد أي معوقات والتعامل الفوري مع أي بلاغ بشأن العملية الانتخابية .

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.