محافظ دمياط تبحث تحقيق شركات المنطقة الحرة أعلى معدلات السلامة البيئية

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعضو فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحنان موافى رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة العامة، ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

وتناول الاجتماع استكمال مناقشة المحاور التى تم طرحها بالجلسة المُنعقدة فى يوليو الماضى، لوضع اشتراطات محددة يلتزم بها شركات المنطقة الحرة تستهدف تحقيق أعلى معدلات التوافق البيئى وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك، والتى تتلخص فى اتباع ما يلزم حيال الصرف الصحى والصناعى الخاص بتلك المنشآت والتخلص الآمن مع المخلفات الخطرة والصلبة، فضلاً عن بحث آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وأشارت المحافظ إلى أنه يتم وضع بنود محددة فى شكل اتفاق إطارى بعد عقد الدراسات اللازمة لضمان توخى أعلى درجات الأمان فيما يتعلق بمؤشرات السلامة البيئية والرصد اللحظى لذلك والتى تأتى ضمن محاور خطة الإصحاح البيئى، مؤكدة قيام المحافظة و شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بالتفتيش المستمر على الشركات والمصانع الواقعة بالمنطقة الحرة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات والمعايير المتعلقة بهذا الشأن.