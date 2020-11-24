محافظ الشرقية ومدير الأمن يتقدمان جنازة شهيد قرية طحلة بردين بمركز الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة جنازه عسكرية وشعبية مهيبة لجثمان الشهيد نقيب محمود عطية محمد إبن قرية طحلة بردين بمركز الزقازيق، والذى أستشهد أثناء تأدية عمله بطور سيناء.

قدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

كما أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب، مؤكداً على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءاً، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان.

أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة فى حفظ الأمن والتصدى للعناصر الإجرامية والقضاء على البؤر الإرهابية التى تهدد أمن وإستقرار البلاد.

وكان محافظ الشرقية ومرافقوه قد قاموا بأداء صلاة الجنازة فور وصول جثمان الشهيد لمسقط رأسه بقرية طحلة بردين بمركز الزقازيق، فى حضور عدد من القيادات الشرطية الأمنية وأهالى القرية للمشاركة فى تشييع جثمان شهيد الواجب والوطن ابن محافظة الشرقية.



جنازة شهيد صحله بردين



جنازة شهيد قرية طحلة بردين



صلاة الجنازة