محافظ أسيوط يلتقى مسئولى الطرق ويعلن تنفيذ مشروعات رصف بـ360 مليون جنيه

أسيوط فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا لمناقشة خطة الرصف التى سيجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة بالإضافة إلى مناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى المرحلة الثانية لها والتى يجرى تنفيذها بعدد 90 قرية بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس مصطفى على أحمد مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والمهندسة فيفى شوقى مدير عام مديرية الطرق بأسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن الاجتماع استعرض مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالطرق والرصف والتى تجاوزت 360 مليون جنيه مشددًا على سرعة توريد المعدات للقرى والمراكز التى سيتم تنفيذ المشروعات بها بالإضافة إلى تحديد مشرف لكل عملية لمتابعة عمل الشركات المنفذة وتذليل كافة العقبات لنهو الأعمال فى مواعيدها المحددة والوقوف على جودة الأعمال والأسعار والتوسع فى المساحات مع مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية للمشروعات التى يجرى تنفيذها معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات التى تقدم خدمات للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة والتأكيد على تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بالمراكز التى تربط بين القرى بنطاق المحافظة للتخفيف على المواطنين فى النقل والانتقال وتحقيق السيولة المرورية لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية وخاصة رفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تكليف مسئولى هيئة الطرق ومديرية الطرق بالمحافظة بتكثيف المعاينات الميدانية وزيارة مواقع مشروعات الرصف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للبدء فى اسناد الأعمال للشركات المنفذة والبدء فى التنفيذ على أن يتم تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المرحلة الثانية من المبادرة فى نفس التوقيت وفقًا للخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات لنهوها فى مواعيدها المحددة.