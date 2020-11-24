محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بالمرور عى لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية بجميع مراكز ومدن المحافظة للاطمئنان على توافر كافة السبل الراحة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بجولة الاعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 التي تجري في 914 لجنة فرعية داخل 497 مركز انتخابي موزع على 4 لجان عامة لاستقبال ما يقرب من 2 مليون و779 ألف و851 ناخب لافتا إلى تذليل أي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وتوفير كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من كواشف للحرارة وأدوات الوقاية والكمامات والتأكيد على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي داخل وخارج اللجان وتحديد أماكن معينة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة والاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد رؤساء المراكز والأحياء بعض المقار واللجان الانتخابية كل في نطاقه ومنهم تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح لمتابعة العملية الانتخابية وذلك بناء على تكليفات محافظ أسيوط للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم ومتابعة التسهيلات المتوافرة والالتزام بالإجراءات الوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة وتوافر كافة السبل وتوافر الكراسي المتحركة لتسهيل عملية اقتراع الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية مؤكدا أن المحافظة تقف على الحياد ومسافة واحدة من جميع المرشحين حيث دور الأجهزة المحلية تنفيذي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون انحياز.

كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.



متابعة ميدانية للجان الانتخابية



متابعة ميدانية للجان الانتخابية



متابعة ميدانية للجان الانتخابية



متابعة ميدانية للجان الانتخابية



متابعة ميدانية للجان الانتخابية