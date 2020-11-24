محافظة سوهاج يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط المياه بشارع التحرير بحى شرق.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء أمس، أعمال إحلال وتجديد خط المياه بشارع التحرير بحي شرق سوهاج واستبدال المواسير الاسبستوس القديمة بأخرى حديثة، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .

ووجه محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة رصف الطريق الحيوي بوسط مدينة سوهاج، لافتا إلى أهمية تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين، والتزام جميع العاملين بالموقع بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء جميع العاملين بالمشروع للكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من تلك الأعمال .

ومن جانبه قال عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، أن إحلال وتجديد خط الاسبستوس بطول كيلو و900 متر بتكلفة 5.6 مليون جنيه بداية من مستشفى الهلال وحتى ميدان سيتي على مرحلتين، الأولى تبدأ من مستشفى الهلال حتى إشارة مرور شارع الشهيد المستشار عمر حماد (15 سابقاً)، ومن المقرر الانتهاء منها في فبراير العام القادم، حيث تبدأ أعمال الرصف بعدها مباشرة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تبدأ من إشارة مرور شارع الشهيد المستشار عمر حماد وحتى ميدان سيتي . كما تفقد محافظ سوهاج، مساء أمس، خلال جولته الميدانية بشارع التحرير بحي شرق سوهاج أعمال التطوير الجارية بمستشفى حميات سوهاج، يرافقه عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

حيث تفقد المحافظ أعمال الإحلال والتجديد بالجناح القديم والتي شملت الأرضيات والحوائط، وأعمال الصرف الصحي، والدهانات والكهرباء، وتركيب شبكة الغازات، ويتكون الجناح من طابقين بطاقة 64 سرير إقامة داخلي ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 96 سرير، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة .

يذكر أن تطوير مستشفى حميات سوهاج يأتي في إطار رفع كفاءة المنظومة الطبية للمحافظة، وتجهيزها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية وأسرة العناية المركزة وتركيب تانك للأكسجين، بإجمالي تكلفة 10 مليون جنيه .



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (1)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (2)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (3)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (4)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (5)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (6)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (7)



المحافظ يتفقد اعمال تطوير مستشفى الحميات (8)



المحافظ يتفقد خط المياه بحي شرق (1)



المحافظ يتفقد خط المياه بحي شرق (2)



المحافظ يتفقد خط المياه بحي شرق (3)



المحافظ يتفقد خط المياه بحي شرق (4)



المحافظ يتفقد خط المياه بحي شرق (5)



المحافظ يتفقد خط المياه بحي شرق (6)