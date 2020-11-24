اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:01 ص
ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.
وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان، إلى أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.


ليبيا

كورونا

كورونا فى ليبيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة