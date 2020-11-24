ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة

سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.
وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان، إلى أنه تسلم 4678 عينة، أظهرت التحاليل سلبية 4028 منها، فيما تأكدت إصابة 482 جديدة و168 مخالطة.
ليبيا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالةالثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 06:01 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 650 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 678 حالة شفاء و 13 وفاة.
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