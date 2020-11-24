اليوم السابع
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لقاح مودرنا يحمى من كورونا لكن الحاصلين على التطعيم ينقلون العدوى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:00 م
لقاح مودرنا يحمى من كورونا لكن الحاصلين على التطعيم ينقلون العدوى لقاح فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أكد كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا الأمريكية، تال زاكس، إن نتائج تجارب اللقاح تظهر فقط أنها تمنع الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا أو بمضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن الذين تلقوا اللقاح قد ينقلوا الفيروس، بحسب ما نقل موقع "إنسايدر" الأمريكي.

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وقال تال زاكس إنه لا ينبغي للجمهور "المبالغة في تفسير" نتائج تجربة اللقاح على افتراض أن الحياة قد تعود إلى طبيعتها بعد تطعيم البالغين.

وأوضح زاكس في مقابلة مع برنامج "أكسيوس" على قناة إتش بي  "إن اللقاح لا يظهر أنه يمنعك من احتمال حمل هذا الفيروس بشكل عابر وإصابة الآخرين".

وأضاف زاكس: "عندما نبدأ في نشر هذا اللقاح لن تكون لدينا بيانات ملموسة كافية لإثبات أن هذا اللقاح يقلل من انتقال العدوى"بينما يعتقد استنادًا إلى العلم أنه من المحتمل أن اللقاح يمنع انتقال العدوى، ولا يوجد دليل قوي على ذلك.

وقال: "أعتقد أنه من المهم ألا نغير السلوك على أساس التطعيم فقط".

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لقاح كورونا الخاص بشركة Moderna هو أحد اللقاحات الثلاثة التي أظهرت فعاليتها في نتائج التجارب، حيث قالت الشركة إن لقاحها فعال بنسبة 94.5٪ في حماية الناس من كورونا.

وقال منصف صلاوي، رئيس عملية Warp Speed ​، وهي جهود البيت الأبيض لتطوير وإدارة اللقاح، إن الشركة ستسعى للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء للقاح COVID-19 بحلول نهاية نوفمبر.

وتقدمت شركة Pfizer التي صاغت لقاحًا آخر بطلب للحصول على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء يوم الجمعة.

وأمس الاثنين، ذكرت AstraZeneca وجامعة أكسفورد أيضًا أن لقاحهم كان فعالًا ضد فيروس كورونا.

 


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