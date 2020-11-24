لبنان يسجل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجّلت لبنان 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 118664 إصابةً.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 70456، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 934 حالة بعد تسجيل 23 حالة وفاة .