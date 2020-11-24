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قرقاش: دروس الإنجازات العلمية فى مواجهة كورونا يجب ألا تغيب عن عالمنا العربى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:10 م
قرقاش: دروس الإنجازات العلمية فى مواجهة كورونا يجب ألا تغيب عن عالمنا العربى أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن دروس وعبر الإنجازات العلمية فى مواجهة جائحة كورونا "كوفيد - 19" يجب ألا تغيب عن عالمنا العربى، مشيرا إلى أن الاختراقات الكبيرة فى التعرف على مستجدات الوباء وتتابع اللقاحات من المختبرات والشركات الدولية ما هو إلا تأكيد المؤكد، مشددا على أن الطريق إلى المستقبل يعبده العلم والبحوث، ولا بديل عنه.

وكتب قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "دروس وعبر الإنجازات العلمية فى مواجهة جائحة الكورونا يجب ألا تغيب عن عالمنا العربى، الاختراقات الكبيرة فى التعرف على مستجدات الوباء وآليات الفحص وتتابع اللقاحات من المختبرات والشركات الدولية ما هو إلا تأكيد المؤكد، الطريق إلى المستقبل يعبده العلم والبحوث ولا بديل عن هذا المسار".

قرقاش
قرقاش

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت اليوم، الثلاثاء، تسجيل 1310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 161 ألفًا و365 حالة، وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن هناك 683 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 150 ألفًا و261 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 559 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء 100 ألف و11 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى.


انور قرقاش

الامارات

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

العالم العربى

جائحة كورونا

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