فرنسا تؤكد تصديها للممارسات التركية فى شرق المتوسط وليبيا

كتب سمير حسنى

جدد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، عمل بلاده مع الأوروبيين للدفاع عن السيادة والتصدي للممارسات التركية شرقي المتوسط أو في ليبيا وسوريا.

فى غضون ذلك، ذكرت وزراة الدفاع الألمانية، أمس الاثنين، أن تركيا منعت قوات ألمانية -تعمل ضمن عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي- من تفتيش سفينة شحن تركية في البحر المتوسط، يُشتبه في قيامها بنقل أسلحة إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة - وفقا لما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية - إن جنودا من الفرقاطة "هامبورج" صعدوا على متن السفينة التركية، أمس الأحد، لتفتيش حمولتها، لكنهم اضطروا لإيقاف عمليات التفتيش والانسحاب بعد أن قدمت تركيا -بعد وقت قصير- احتجاجًا لقيادة العملية الأوروبية المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

كانت تركيا، على مدى الأشهر الماضية، قد فاقمت من تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق بوجه الجيش، بالأسلحة والعتاد، كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم في معارك بالعاصمة طرابلس.