قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن عودة العمل بقسم العلاج الطبيعى بمستشفى قنا العام واستقبال المرضى به.

وقال تواضروس، إن رجوع العمل بالقسم يسهم في التخفيف عن عناء المرضي ويقدم لهم خدمة طبية جيدة.

وأوضح الدكتور راجى تواضروس، أنه يجرى حاليا الإعداد لإنشاء قسم للعلاج الطبيعى للحالات الداخلي بالمستشفى، حيث يجري تجهيز الفرش والأجهزة الطبية اللازمة استعدادا لتشغيله خلال الشهر القادم.

من جانبه عقد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس قسم العلاج الطبيعى بمديرية الصحة، اجتماعا، مع أطباء العلاج الطبيعي بمستشفى قنا العام، بحضور الدكتور مينا جرجس، بإدارة العلاج الطبيعى بالمديرية، والدكتور أحمد تاج الدين، رئيس قسم العلاج الطبيعى بمستشفى قنا العام.

وناقش الاجتماع، سبل تنظيم العمل بالقسم وكذلك متطلبات العمل وطرق توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، وذلك لتقديم الخدمة الطبية الكاملة المرضى، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك التأكيد على بروتوكول العمل بالقسم.



عودة العمل بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى قنا العام ‎



عودة العمل بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى قنا العام ‎