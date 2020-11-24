اليوم السابع
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وقريبًا افتتاح وحدة لزراعة الأعضاء..

عميد طب طنطا: 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:49 ص
عميد طب طنطا: 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا
الغربية ــ عادل ضرة

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أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن تشغيل وحدة لزراعة الأعضاء قريبًا بالمستشفى الجامعى بطنطا، كما تم تطوير مركز علاجات حالات السموم بمستشفى الطوارئ.

وأضاف عميد طب طنطا، أنه جارى تجهيز مستشفى الجراحات الجديد بأحدث الأجهزة الطبية والأشعة العالمية بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح "غنيم،" أن مستشفيات طنطا الجامعية حققت إنجازات نوعية لاسيما جهودها اللافتة خلال جائحة كورونا العالمية، بفضل الدعم اللامحدود لرئيس الجامعة للدكتور عماد عتمان، خاصة فى ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بصحة المجتمع، من حيث توفير مقومات الرعاية الصحية التى تلبى احتياجات المواطنين.


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