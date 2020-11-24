اليوم السابع
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طوابير من شباب البياضية تتوافد بكثافة أمام لجان شرق محافظة الأقصر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:51 م
طوابير من شباب البياضية تتوافد بكثافة أمام لجان شرق محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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توافدت طوابير كبيرة من شباب مدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدًا فى الدقائق الأخيرة، للتصويت باليوم الثانى لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، حيث أنه من المقرر خلال الدقائق المقبلة أن تغلق لجان الانتخابات فى 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية ضمن انتخابات مجلس النواب 2020، ليبدأ رؤساء وموظفى كافة اللجان الانتخابية بدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج المبدئية باللجان العامة للمحافظات المختلفة، تمهيدًا لإعلانها رسميًا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.


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