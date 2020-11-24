ضبط المتهمين بالتعدى على خفير لسرقة موقع عمل بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

كشفت اجهزة الامن ملابسات واقعة التعدى بسلاح أبيض على خفير نظامى بالدقهلية، لمحاولة سرقة موقع تابع لإحدى شركات الغاز، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، خلال شهر أغسطس 2020 من فرد أمن إدارى بموقع، تابع لإحدى شركات الغاز كائن بدائرة المركز، بأنه حال تواجده بالموقع وبرفقته خفير نظامى مُعين خدمة تأمين الموقع، فوجئا بدلوف شخص لداخل الموقع، وحال محاولتهما ضبطه تعدى على الخفير بسلاح أبيض، فأصابه وفر هارباً.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم محبوس إحتياطياً على ذمة إحدى القضايا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالإشتراك مع المتهم الثالث، وقرر أحدهم بسابقة اتفاقه مع المتهمان الآخران على سرقة بعض محتويات الموقع، وتمكنه بتاريخ الواقعة من الدلوف لداخل الموقع عقب تسلق الباب الرئيسى، ولدى مشاهدة (الخفير النظامى) له قام بالتعدى عليه بسكين، فأصابه وفر هارباً بالزراعات، وتخلص من السلاح المستخدم بإلقائه بطريق هروبه، وأضاف بأن المتهمان الآخران كانا بانتظاره خارج الموقع حال ارتكابه الواقعة، وبمواجهتهما بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيداها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.