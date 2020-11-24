اليوم السابع
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صيدلة جامعة المستقبل تنظم ورشة عمل حول تحديات وتجارب كورونا الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:52 ص
صيدلة جامعة المستقبل تنظم ورشة عمل حول تحديات وتجارب كورونا الأسبوع المقبل تنظم ورشة عمل حول تحديات وتجارب كورونا
كتب ـ محسن البديوى

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تنظم كلية العلوم الصيدلانية والصناعات الصيدلانية، بجامعة المستقبل، ورشة عمل بعنوان "تحديات وتجارب كوفيد -19".

وتأتي ورشة العمل بالتنسيق بين قسم خدمة المجتمع والشؤون البيئية، وعدد من الشركات، ومستشفى المعلمين، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 ديسمبر، في تمام الـ 12 مساءً على مسرح الجامعة.

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وتحتل جامعة المستقبل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، حيث تقدم خدمات تعليمية بمستوى عالمى وبأحدث الأنماط التعليمية المتطورة ونقل التقنية والابتكار، والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، وكذلك التميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر، فهى الوحيدة بين الجامعات الخاصة والحكومية التى قدمت 6 مجلات بحثية، تصدر الواحدة منهم، مرتين فى السنة، وحصلت على تقييم 4 نجوم، وذلك بواسطة نظام التصنيف الجامعى QS Stars، وتفوقت على بعض الجامعات الحكومية.

كما تضم  4 مراكز بحثية في كلية الصيدلة، ومركزيين في كلية الهندسة، بجانب مراكز بحوث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تم إجراء عدة أبحاث، آخرها  عن العالم العربي بعد كورونا، كما شاركت الجامعة في أبحاث فيروس سي، وتم إنتاج عقار ضد الفيروس، بالتعاون مع إحدي شركات الدواء، كما يوجد مصنع تدريبي بالجامعة للأدوية، فضلا عن مركز التكافؤ الحيوي الذى يعتبر من أكبر المراكز في الجامعات المصرية، وبترخيص من وزارة الصحة، ويتضمن إجراء تجارب سريرية ثم مراجعة ذلك من خلال الهيئة القومية للدواء.

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