صور شهداء مجزرة الروضة تزين جدران المدارس بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

زينت صور ولوحات تحمل وجوه شهداء مجزرة الروضة، بشمال سيناء منشأت خدمية وتعليمية بقريتهم التى عاشوا على أرضها. وتحل اليوم 24 نوفمبر الذكرى الثالثة لمجزرة مسجد الروضة، التى راح ضحيتها أكثر من 300 من المصلين و150 من المصابين أثناء تأدية صلاة الجمعة، بعد أن اطلق عليهم مجموعة من الإرهابيين النار بدم بارد ولاحقوا كل من حاول الفرار بحثا عن النجاة.

فى مركز شباب شهداء الروضة، نفذت إدارة المركز بانوراما بالصور تحمل صور الشهداء على مدخل المركز، وتكونت من لوحات كبيرة عليها صور الشهداء.

وقال موسى شميط مدير المركز، إن اللوحات جزءا من مشروع كبير لتوثيق مجزرة الروضة. وبدورها، تحملت جدران المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية بقرية الروضة بصور الشهداء، وقامت إدارة المدرسة الابتدائية برسم لوحة لأطفال شهداء تحمل صورهم وتخصيص غرفة داخل المدرسة لعرض رسومات تجسد يوم اقتحام المسجد وقتل المصلين.

وفى المدارس الاعدادية والثانوية، حملت الجدران صورا لشهداء معلمين من المدرسة وأجمع ذوى الشهداء بقرية الروضة عن آملهم أن يصل صوتهم ويخصص يوم 24 نوفمبر يوما للشهيد المدنى على مستوى مصر، وتسجيلهم بقاعدة بيانات المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين.



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (1)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (2)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (3)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (4)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (5)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (6)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (7)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (8)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (9)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (10)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (11)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (12)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (13)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (14)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (15)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (16)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (17)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (18)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (19)



وجوه شهداء مجزرة الروضة بشمال سيناء (20)