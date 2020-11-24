شرطة التموين تضبط 21 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان أبرزها ضبط 3,24 طن "لحوم - دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

وضبط 8 أطنان سلع تموينية "أرز تموينى مدعم" غير صالح للاستهلاك الآدمى، واحتوائها على حشرات حية وميته، بحوزة أمين عهدة لأحد فروع الجملة، التابع لإحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القاهرة، وضبط (10,5 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط (25,950 قرص "مكملات غذائية") مهربة جمركياً، ومجهولة المصدر، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات المكملات الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (4,5 طن "أسمدة زراعية") مجهولة المصدر، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية، بمحافظة الشرقية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الوقائع إلى النيابات المختصة.