شاهد..خريجى "التربية الخاصة" بجامعة مصر يقدمون أوبريت "اسلمى يا مصر" بلغة الإشارة

كتب محسن البديوى

تفاعل طلاب كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مسا اليوم، مع أوبريت " اسلمي يامصر"، المقدم من طلاب الفرقة النهائية للكلية عن طريق العرض الثامن وترجمة كلمات وتحويل الاغنية إلى حركات الإشارة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة " الصم والبكم "، وذلك خلال حفل تخرج طلاب كلية التربية بحضور الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وقال الدكتور نبيل الزهار، عميد كلية التربية، إن الكلية ساهمت الفترة الماضية في إخراج العشرات من الكوادر المتميزة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن اليوم تشهد الكلية حفل تخرج الدفعة الثالثة على التوالي منذ انشائها، لافتا ال ان مجلس أمناء الجامعة وجه بتوفير كافة الإمكانيات المؤهلة للتدريب والتأهيل المهني لجميع الطلاب اثناء الدراسة، ما يسهم في إيجاد خريجين متميزين يتماشون مع متطلبات سوق العمل.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، احتفالية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة.

وفي إطار تفعيل برتوكول التعاون المبرم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التضامن الإجتماعى لتدريب طلاب كلية التربية الخاصة بالجامعة داخل مراكز الرعاية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة ، احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة، اليوم الإثنين بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.