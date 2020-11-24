سيدة بالشرقية تتهم معلمة بطرد ابنها أثناء اليوم الدراسى لعدم دفع المصروفات

الشرقية- فتحية الديب

اتهمت سامية أحمد ولى أمر الطفل كريم العوضي التلميذ بالمرحلة الأولى رياض أطفال بمدرسة "النيل" الابتدائية في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مدير المدرسة وإحدى المُدرسات، والتي تتولى منصب سكرتيرة المدرسة ومسؤولة تسليم الكتب الدراسية في آنٍ واحد، بالتعنت ضدها ومنعها من استلام الكتب المدرسية الخاصة بنجلها أو الاحتفاظ بها، على الرغم من كونها امرأة معيلة ومُطلقة قد كفلت لها وزارة التربية والتعليم الإعفاء من المصروفات المدرسية.

وأفادت الشكوى، بأن الطفل، وفور استلام الكتب الدراسية خاصته، فوجئت والدته بسكرتيرة المدرسة تهاتفها وتطلب منها إرجاع الكُتب المدرسية، فذهبت إلى المدرسة للاستفسار وتوضيح الأمر بأنها معفاة بموجب الأوراق التي تقدمت بها وإيصال من خدمة "فوري" يؤكد على أن المبلغ المستحق على الطفل للسداد 20 جنيهًا فقط، سددتهم الأم وأحضرت الإيصال الدال على ذلك.

وقالت "سامية" والدة الطفل، إنها فوجئت بالمُدرسة تحدثها بأسلوب فج أمام زملاء نجلها داخل المدرسة، قبل أن تتهمها صراحةً بأنها سبق وأخذت نسخة أخرى من الكتب المدرسية وأعطتها لطالب آخر، ما يُعد اتهامًا يسيء لإدارة المدرسة في المقام الأول حول ماهية وكيفية تسليم الكتب المدرسية والآلية التي تتم بها، إلا أنها أوضحت للمُدرسة أنها لم تفعل ذلك ولا يمكن لذلك أن يحدث، فما كان من الأخيرة إلا إنها فوجئت بها تسحب منها كُتب نجلها بطريقة مهينة أمام زملائه.

وأضافة "سامية"، إنها على الرغم من تقديم إيصال "فوري" والاستشهاد بما سبق وأقره وزير التربية والتعليم بإعفاء المطلقات ضمن الفئات المستثناة من المصروفات المدرسية، إلا أن أسلوب "المُدرسة" لم يتغير، وعندما حاولت الاستنجاد بمدير المدرسة فوجئت به وبتصرفه الأبشع وقوله: "لو مش عاجبك اشكينا في الإدارة وخلي الإدارة تنفعك".

وزاد المدير في أسلوبه -الغير مسؤول-، بأن استعرض عنفوانه بالتلويح بأن جهات التحقيق لا يُمكنها رد حق المرأة ونجلها، قائلًا: "خلي النيابة الإدارية تنفعك"، على حد وصف قول الأم وشكواها المكتوبة.

من جانبه، وجه رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بفتح تحقيق في الواقعة.