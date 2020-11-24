سقوط أجزاء من عقار بشارع الملازم بسيونى شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تلقى اللواء أشرف بهجت، رئيس حى ثان المنتزة، اليوم الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع الملازم بسيوني بمنطقة العصافرة بحري .

تم على الفور الانتقال لموقع البلاغ ومعاينة العقار بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمنتزة ثان والقوات الأمنية، وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات، كما تبين أن العقار غير مأهول بالسكان والأجزاء التى سقطت هي عبارة عن شرفة إحدى وحدات العقار، وتم إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، حيث تم وضع حواجز، وقام مسؤولي الإدارة الهندسية بالمنتزة ثان من معاينة العقار ، لاتخاذ الإجراءات القانونية.