رسالة دكتوراة بعين شمس حول تقييم السياسات الإنتاجية للحبوب فى مصر

كتب عز النوبى

حصلت الباحثة هالة مختار محمد رشاد، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، على رسالة الدكتوراه بعنوان تقييم أداء السياسات الإنتاجية للحبوب فى مصر، تحت اشراف الدكتور محمود صادق العضمى أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ كلية الزراعة جامعة عين شمس، وضمت لجنة المناقشة الدكتور حامد عبد الشافى هدهد، أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ كلية الزراعة جامعة المنصورة .

وناقشت الرسالة أهمية السياسات الزراعية فى تحديد حجم ونوع الإنتاج الزراعى، مؤكدة أن السياسات الإنتاجية وسياسات توزيع الموارد والسياسات السعرية وسياسات توزيع عناصر الإنتاج ومستلزماته وسياسات حماية الإنتاج الزراعى ، والتركيب المحصولى والدورات الزراعية البديلة، والسياسات التمويلية والاستثمارية وغيرها من السياسات تؤثر فى أداء سياسات الأنتاج الزراعى بصفه عامه و إنتاج الحبوب منها بصفه خاصه ويعتبر قياس أثر تلك السياسات وحساب بعض المؤشرات الاقتصادية لها، اساس لتقيم أداء سياسات إنتاج الحبوب فى مصر.

وتطرقت الرسالة الى التعرف على الوضع الراهن للسياسات الإنتاجية الزراعية للحبوب فى مصر من خلال تحليل وتقييم السياسة الإنتاجية واستخدامها الأمثل للموارد الاقتصادية للمحاصيل موضع الدراسة، الأمر الذي يهدف إلي تعظيم العائد منها، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية لقطاع إنتاج الحبوب فى مصر، وتقييم أداء السياسات الإنتاجية الزراعية للحبوب تمهيداً لتقويمها من خلال وضع آلية مقترحة للنهوض بهذه السياسات فى مصر. ولا سيما فى ظل التحول إلى اقتصاديات رأسمالية يلعب فيها القطاع الخاص الدور الرئيسى فى التنمية، وتلعب آليات السوق من عرض وطلب الدور الرئيسى فى تحديد أسعار السلع والخدمات.

وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية التالية: التعرف على تطور انتاج أهم محاصيل الحبوب فى مصر وعلى أهم العوامل المؤثرة عليها. ودراسة أثر السياسات الزراعية على الأسعار المزرعية ، وأثر السياسات الزراعية على التجارة الخارجية لأهم المحاصيل الاستراتيجية. ثم دراسة الآثار المترتبة على السياسات الزراعية المُتبعة على انتاج أهم المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقدير نموذج اقتصادى قياسى لحصر أهم محاصيل الحبوب فى مصر.