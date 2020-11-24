اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:54 م
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رئيس وزراء روسيا يطالب بتسريع وصول لقاح كورونا ليتحسن الوضع الوبائى عالميا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:38 م
رئيس وزراء روسيا يطالب بتسريع وصول لقاح كورونا ليتحسن الوضع الوبائى عالميا ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسى
موسكو أش أ

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أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الوضع حول فيروس كورونا المستجد فى روسيا مازال صعبا، وأنه كلما تم تسريع وصول اللقاح إلى الناس، سيتم تحسن الوضع الوبائي.

وقال ميشوستين - خلال لقاء له مع منتجى لقاحات فيروس كورونا الروسية، اليوم الثلاثاء - أن التحليل المؤقت الثانى للبيانات المأخوذة من دراسة سريرية للقاح "سبوتنيك ـ V" المضاد لـ"كورونا" أظهر فعالية بنسبة 91.4 بالمئة فى اليوم الـ28 بعد الحقن الأول، وأظهر أيضا أن فاعلية اللقاح فى اليوم الـ42 بعد الحقن الأول تتجاوز الـ95 بالمئة.

وكانت روسيا قد أعلنت فى أغسطس الماضى تسجيل أول لقاح فى العالم ضد "كوفيد-19"، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين روسيين ضد " كورونا"، الأول "سبوتنيك ـ V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثانى أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" الحكومى الروسي.

 

 


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