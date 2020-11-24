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رئيس مجلس النواب الأمريكى السابق الجمهورى بول راين يطالب ترامب بالاعتراف بهزيمته

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:27 م
رئيس مجلس النواب الأمريكى السابق الجمهورى بول راين يطالب ترامب بالاعتراف بهزيمته ترامب
كتب أحمد عرفة

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طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق الجمهوري "بول راين" الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالاعتراف بهزيمته واحترام إرادة الشعب. وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه يتمنى للأمريكيين عيد شكر صحى وسعيد، معربا عن دعمه للطواقم الطبية والشركات التى أعلنت عن نتائج لقاحاتها، وأعرب عن شكره للجنود فى داخل وخارج البلاد، مؤكدا أن "أمريكا أولا".

واحتفل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بعيد الشكر الذى عادة ما يحتفل به الرؤوساء فى البيت الأبيض، حيث يختار الرئيس أحد الديوك الرومي للعفو، مما يضمن ترك الطائر ليقضى أيامه في ملاذ بدلاً من قطع رأسه والتهامه من قبل الأمريكيين لعشاء عيد الشكر.


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