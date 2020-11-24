ذوو الإعاقة بسوهاج يشاركون فى انتخابات مجلس النواب بكثافة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال التصويت بجولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب وعلى على مدار اليومين، حيث قامت مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع المحافظة بتوفير كافة السبل للتسهيل عليهم فى عملية التصويت وكان فى مقدمتها الإتاحة المكانية والإتاحة المعلوماتية وتم توفير مترجم إشارة لذوى الإعاقة من الصم و ضعاف السمع.

ومن جانبه قال محمد أبو العجب مسئول الإعاقة بمحافظة سوهاج إن المحافظة اتخذت كافة التدابير لضمان وتوفير كافة سبل الإتاحة المكانية لذوى الإعاقة من حديث الكراسى المتحركة ومترجمى لغة الإشارة وتوفير سيارات لنقل بعض الحالات الخاصة من منازلهم للتصويت والعودة.

وأضاف أبو العجب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يولى اهتماما بالغا بالأشخاص ذوى الإعاقة ودائم التأكيد على توفير كافة مقومات الإتاحة أمامهم ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة أثناء سير العملية الانتخابية.

وأشار أشرف العجوز من ذوى الاعاقة البدنية و أحد أعضاء فريق مساعدة ذوى الاعاقة أن الافت للنظر هى مدى التدريب و الدعم المقدم من القيادات التنفيذية و الأمنية لذوى الاعاقة أثناء التصويت و ينتهز الفرصة لتقديم الشكر السيد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و جميع القيادات التنفيذية و الأمنية بالمحافظة.