ختام منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول.. صور

جنوب سيناء : محمد حسين - فايزة مرسال

اختتم قبل قليل، حفل ختام منتدى فنون شباب العالم، بدورته الثالثة، أعماله بإقامة معرض للفنون التشكيلية للأعمال التى نفذت فى الورش طوال فترة المهرجان خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجارى، بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ "أرض السلام" بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية كبيرة، حيث ارتدى الفنانين المشاركين كمامات، كذلك التعقيم المستمر خلال الحفل وقياس دراجات الحرارة، كما تم تكريم ضيوف المنتدى من كبار الفنانين حول العالم.

واعلنت إدارة المنتدى فى بيان صحفى أنه عقد فى مدينة شرم الشيخ منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجارى، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 70 فنان من 10 دول حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، بالإضافة لبعض كبار فنانى العالم المشهورين.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، أنه تم الانتهاء من تنظيم الدورة الثالثة من منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ، بعد أن قدم الفنانين المشاركين أعمال متميزة، من لوحات فنية والنحت على المجسمات، والرسم على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، بالإضافة إلى ورش الرسم على المراكب والتصوير والرسم.

وأضاف "حميدة"، خلال حفل الختام، أن إقامة هذا الحدث الكبير والذى ينتظره فنانين العالم سنويًا خاصة أن مهرجانات العالم الآن متوقفة خوفًا من فيروس كورونا المستجد، يعد إنجاز لمحافظة جنوب سيناء ولمدينة شرم الشيخ، بعد أن تم إقامة المهرجان وسط إجراءات احترازية عالية، من إدارة فندق سافوى الذى استضاف الفعاليات على مدار أسبوع، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الثقافة والفنون نستطيع من خلاله أن نوصل رسالة للعالم أن مصر بخير وسلام، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يأتى بعد النجاح الذى شهدته الدورة الأولى والثانية آخر عامين، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسى، نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وأكد، الفنان التشكيلي، محمد حميدة، أن شرم الشيخ تتمتع بجو صحى لجهود قيادات المحافظة، ووزارة الصحة ووزارة السياحة بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وشجع ذلك جميع الفنانين فى رغبتهم فى الحضور والاستمتاع بجنوب سيناء السياحية، مشيرًا إلى أنه تم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بالسلامة الصحية خلال تنظيم المهرجان.

ومن أبرز الفنانين التشكيلين المشاركين فى المنتدى من مصر أسماء سعد، وجيهان سعودى، وباسنت الكردى، ورغدة أحمد، وأنجى بركات، وحنين عمر، وحسام زكى، وريهام ماهر، وأحمد بركات، وشيماء الحداد، ورمضان عبد المعتمد، ومحمود مختار، وإسراء موافي، وعلى السيد أحمد، ومنى حمدى، وبسنت فتحى، وحسين زهران، ومروة إسماعيل، والفنان العالمى أورهان، والدكتور على الكنانى من العراق، وبولينا من تتارستان وأوكسانا روسيا.



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول

منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول



منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 70 فنانا من 10 دول