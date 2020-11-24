وأوضحت أنه خلال فترة الجائحة قد يشير اقتران أعراض الجهاز التنفسى بفقدان حاسة الشم، في معظم الحالات، إلى الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ومع ذلك فإن هذه المجموعة من العلامات السريرية للمرض ليست محددة، وتحدث في أمراض أخرى.

وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد (كوفيد-19)، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".