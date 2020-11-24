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حماية المستهلك يطالب المواطنين بشراء المنتجات من المحال المرخصة تجنبا للخداع

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:58 ص
حماية المستهلك يطالب المواطنين بشراء المنتجات من المحال المرخصة تجنبا للخداع حماية المستهلك
كتب أسامة عبد الحميد

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شدد جهاز حماية المستهلك، على ضرورة شراء المنتجات والسلع من الأماكن الموثوق فيها، منعا للتعرض لعمليات الغش والخداع، ووقوع المواطنين فريسة المنتجات المقلدة والمغشوشة، خاصة وسط التخفيضات على المنتجات بالمنصات المختلفة والمحلات فى الجمعة البيضاء.

وأرسل جهاز حماية المستهلك رسائل sms على المحمول للمواطنين يناشدهم خلالها شراء المنتجات والسلع من المنصات الموثوقة والمحلات التجارية المرخصة، تجنبا لخداعهم، مؤكدا أنه فى حال وجود أى شكوى يمكنهم التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg .

كان جهاز حماية المستهلك قد حذر فى وقت سابق، الموردين "المصنعين والبائعين ومقدمى الخدمات" من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، وتعرف عالمياً بتخفيضات  Black Friday.

وأكد الجهاز على أنه سيتصدى لمخالفات الاعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص الماده (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط، مشدداً على ان عقوبة الاعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه.


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