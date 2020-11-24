حبس عاطل سرق خزنة بأسلوب كسر الباب فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بسرقة خزينة محل بأسلوب كسر الباب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على خزينة حديدية خاصة بمحل ملابس كائن بمنطقة سموحة دائرة القسم ملقاه أمام المحل وبها آثار عنف بلوحة أرقامها السرية، وتبين سرقة مبلغ مالى، وجهاز خاص بالكاميرات من داخل ذات المحل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر قفل الباب والاستيلاء على المسروقات من مكتب المحاسب وكذا الخزينة ولدى عدم تمكنه من فتحها قام بتركها أمام المحل وأضاف بإنفاقه المبلغ المستولى عليه وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم وإنفاقه المبالغ المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.