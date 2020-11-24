جو بايدن: ليندا توماس تسمى سفيرة الشعب وستكون مندوبتنا فى الأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن وزير الخارجية الأمريكي الذى أعلن عن اسمه وهو أنتوني بلينكين سيعمل على إعادة علاقات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، موضحا أن مايوركاس سيتولى وزارة الأمن الداخلى.

وأضاف جو بايدن خلال مؤتمر صحفى: "امرأة ستتولى قيادة المخابرات الوطنية"، متابعا: "فريقى الجديد مستعد للعمل من اليوم الأول"، لافتا إلى أن الولايات ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات.

وتابع جو بايدن: "ليندا توماس تسمى سفيرة الشعب وستكون مندوبتنا في الأمم المتحدة"، موضحا أن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عملت في مناطق مختلفة من العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب: "جيك سوليفان سيكون مستشارا للأمن القومي"، موضحا أن جيك سوليفان يدرك أن الأمن الاقتصادي هو أساس الأمن الوطني.