جامعة سوهاج تعتمد الهيكل التنظيمى وتوافق على انعقاد منتدى ثقافى

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، الاجتماع الثانى لمركز ضمان الجودة، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، ونخبة من الأساتذة ممثلى أعضاء مجلس إدارة المركز.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الاجتماع ناقش اعتماد التشكيل النهائى للهيكل التنظيمى للمركز، والذى يضم لجان الدعم الفنى، وحدة التدريب، أعضاء فرق المراجعة والتقويم، وحدة قواعد البيانات والتوعية والمؤتمرات، وأيضاً أمانة المركز للشئون الإدارية والمالية، مضيفاً أنه تم اعتماد مصفوفة التدريب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من داخل وخارج الجامعة والمعارين للعمل بالدول العربية، موضحاً أن مصفوفة التدريب المقترحة تشمل دورات عن مفاهيم وأساسيات ضمان الجودة، إنشاء نظام داخلى لإدارة الجودة، إلى جانب دورات عن توصيف البرامج و المقررات، معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى، وأيضاً معايير اعتماد برنامج تعليمى، بالإضافة إلى دورتى إدارة الجودة الشاملة وإدارة التميز.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب، أن مجلس إدارة المركز وافق على إصدار دليل الجودة ونشره على موقع الجامعة، وكذلك طباعته لتوزيعه على الكليات والوحدات الداخلية وتقديمه لمتدربى المركز، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث متطلبات الجامعة من المقررات الدراسية بالكليات، كما اطلع المجلس على أنشطة المركز خلال الشهر الماضى، وناقش الأجندة المقترحة للأنشطة خلال شهر ديسمبر القادم.

جدير بالذكر أنه تم الموافقة على تنظيم المنتدى الثقافى الأول لمركز ضمان الجودة والذى يدور حول "تطوير الجامعات المصرية من منظور الجامعة المنتجة كمدخل لزيادة الموارد الذاتية"، والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق ٢٨ من ديسمبر القادم.



اجتماع جامعة سوهاج



اجتماع جامعه سوهاج لاعتماد الهيكلى التنظيمى