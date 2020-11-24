جامعة دمنهور تقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

أعلنت جامعة دمنهور عن تعطيل الدراسة،غدا الأربعا،جميع بكافة الكليات وذلك لسوء الاحوال الجوية حفاظاً على سلامة الطلاب .
ويستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها رئيس الجامعة،وكانت محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط امطار غزيرة على اغلب المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية.
قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية فى محافظة البحيرة، للطلاب والمعلمين بنطاق محافظة البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس.
واستثنى محافظ البحيرة، من القرار القيادات وأطقم العمل فى المدارس، وفقا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.
يأتى قرار محافظ البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة الطلاب.
وأدى سقوط الامطار إلى توقف حركة الصيد بمركزى رشيد وادكو نظرا لارتفاع مستوى الامواج وكذلك توقف الحركة التجارية.
من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار الامطار الغزيرة و تطهير صفايات المطر و المصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الامطار.
وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئه وتلقى بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقه بالامطار بشكل فورى.
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