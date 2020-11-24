جامعة بنها تناقش آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسات العليا.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت وحدة رعاية الطلاب الوافدين للدراسات العليا بجامعة بنها، اجتماعا برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور أحمد يوسف المدير التنفيذى لوحدة الوافدين، وحضور محمد مصطفى مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد يوسف، إن الاجتماع عقد بحضور مسئولى إدارات الوافدين للدراسات العليا بالكليات، وذلك بمقر قطاع الوافدين بمجمع خدمات جامعة بنها.

وأشار "يوسف"، إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة قطاع الوافدين ومناقشة آليات تنفيذها وتحديد مسارات العمل فيما يخص الطلاب الوافدين لمرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة.

وأكد يوسف، على ضرورة تيسير إجراءات قبول الطلاب الوافدين وتوحيد طرق التسجيل وتحصيل الرسوم المقررة.

اجتماع إدارة الوافدين بجامعة بنها



جانب من الاجتماع