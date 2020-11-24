اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:07 ص
خالد صلاح
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ثبوت إصابة رئيس وزراء بيليز بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:00 ص
ثبوت إصابة رئيس وزراء بيليز بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مكتب رئيس وزراء بيليز جوني بريسينو في بيان يوم الاثنين إن بريسينو ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وإنه سيظل في العزل خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يخضع للفحص مرة أخرى.

وفى سياق أخر، قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إن البرازيل سجلت 16207 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و302 حالة وفاة.

وفي المجمل سجلت البلاد ستة ملايين و87608 حالات إصابة بالمرض منذ بدء تفشي الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 169485، وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أكبر تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

 

 

 

 


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