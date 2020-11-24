تنبؤ الرى يصدر خرائط لحالة الأمطار كل 6 ساعات حتى الجمعة

كتبت أسماء نصار

تشهد البلاد اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة نوفمبر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويقدم مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى خرائط لحالة الطقس كل 6 ساعات خلال هذه الموجة.



وتشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وقد تصل إلى شمال سيناء.



ويستمر سقوط الأمطار متوسطة الشدة يوم الخميس على السواحل الشمالية التى تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل الى القاهرة و السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.



وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.



وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.







































































