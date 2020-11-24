اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليق الدراسة فى جامعة الإسكندرية غداً لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:54 م
تعليق الدراسة فى جامعة الإسكندرية غداً لسوء الأحوال الجوية رئيس الجامعة
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قراراً بتعليق  الدراسة غداً الأربعاء الموافق 25، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة غداً، وفقا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

وقال قنصوة، إنه يستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 

 


تعليق الدراسة

الطقس

الطقس غدا

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس

احوال الطقس

حالة الطقس غدا

اخبار الطقس غدا

الطقس في الإسكندرية

الطقس الاربعاء

الطقس الاسكندرية

الطقس في مصر

الطقس في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

حاله الطقس غدا

احوال الطقس غدا

الطقس الان

الطقس الاسكندريه

أخبار الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس فى الاسكندرية

توقعات الطقس

اخبار الطقس غدا في القاهرة

أخبار الطقس غدا الأربعاء

حاله الطقس يوم الاربعاء

الطقس فى المنصورة

اخبار الطقس غدا في البحيره

الطقس غدا فى المنصورة

الطقس فى دمياط

الطقس غدا في دمنهور

الطقس في الدقهليه

اخبار الطقس بكره

حالة الطقس في الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: تعليق الدراسة بـ6 محافظات غدا فقط والخميس لم يحدد موقفه بعد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:14 م

تعليق الدراسة فى 6 محافظات بسبب الطقس.. تعرف عليها ؟

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 08:10 م

تعليق الدراسة فى جميع مدارس الإسكندرية غدا بسبب الطقس السيئ

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:30 م

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات فى 6 محافظات بسبب الطقس السيئ غدا.. محافظو الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح ودمياط يصدرون القرارات حرصا على سلامة الطلاب.. ويوجهون بانعقاد دائم لغرف العمليات لرصد الأمطار

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة