تعرف على واحدة من أعظم حضارات العالم القديم بـ6 معلومات عن إقليم تيجراى

كتب محمد شعلان

يعيش إقليم تيجراى أزمة سياسة كبيرة خلال الأيام الماضية، وصلت إلى تدخل الجيش الإثيوبي، حيث تصاعدت الأحداث بشكل كبير في الصراع الدائر بين الجيش الأثيوبي وقوات تحرير تيجراى، ليصل إلى تهديدات من الجيش الأثيوبي بقصف المدينة بالمدفعية حال عدم استسلام كافة المسلحين التابعين لقوات تحرير تيجراى.

شاهد على واحدة من أعظم حضارات العالم القديم.. ماذا نعرف عن إقليم تيغراي الإثيوبي؟#العربية pic.twitter.com/FLHd8F3CU8 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 24, 2020

وتمتلك تيجراي تاريخا يضعها وسط مصاف واحدة من أعظم حضارات العالم القديم، واحتوائها على مبان وآثار ضمن مواقع التراث العالمي، وقد تتضرر هذه المقتنيات حال النزاع العسكري، وعرضت قناة العربية تقرير عن إقليم تيجراي باعتباره واحدة من أعظم حضارات العالم القديم، وهي:

- إقليم تيجراي كان مقر مملكة اكسوم وهي إحدى أعظم حضارات التاريخ القديمة.

- اكسوم كانت أقوى دولة بين الامبراطوريتين الرومانية والفارسية.

- انقاض اكسوم هي أحدى مواقع التراث العالمي.

- تاريخ اكسوم يعود إلى ما بين القرن الاول والثالث عشر الميلادي.

- مدينة اكسوم تضم مسلات وقلاعا تاريخية.

- مدينة اكسوم تضم كنيسة يعتقد انها تضم "تابوت العهد".



كنيسة تاريخية فى تيجراى



معالم من تاريخ تيجراى

وتقع أكسوم، بالقرب من الحدود مع إريتريا، على بعد 133 ميلاً (214 كم) شمال العاصمة الإقليمية ميكيلي، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة وموقع للتراث العالمي لليونسكو، ولفت تقرير سكاى نيوز إلى أن هناك عمليات مسلحة حول المدينة على مسافة حوالي 30 ميلًا.

وقال آبى احمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ندعوكم للاستسلام سلميا في غضون 72 ساعة... أنتم في مرحلة اللاعودة"، من جانبه هدد متحدث باسم الحكومة الإثيوبية ، حكومة إقليم تيجراى، وقال فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية، أمس الاثنين، إن كل الخيارات مطروحة لحل أزمة تيجراي باستثناء التفاوض مع مسؤولي الجبهة الحاكمة في الإقليم.