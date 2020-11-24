تعرف على قائمة اسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 24-11-2020 مستقرة والتي جاءت كالتالي:-

الطماطم 4.5-8 جنيهات.

الملوخية 2-3 جنيهات.

الكوسة 1.5-3.5 جنيهات.

الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.

البسلة 7-10جنيهات.

البطاطس 1.5- 2.5 جنيه.

الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيها.

الخيار الصوب 3-5 جنيهات.

البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه.

البصل الأبيض3-6.5 جنيها.

الجزر 3 - 5 جنيهات.

الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه.

الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات.

الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.

الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها.

الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات.

الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.

البطاطا 1.5 - 2 جنيه.