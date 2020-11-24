كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا عند 7,381. وفى وقت سابق، أثر وباء كورونا فى تركيا تأثيرا كبيرا على قطاع التعليم نظرًا لتزايد عدد الحالات، وتغيير نظام التعليم وإدخال التدريب عبر الإنترنت بحسب موقع t24 التركى. وأجريت دراسة استقصائية مع المعلمين الأتراك الذين سيحتفلون بيوم المعلم غدًا فى تركيا، وفقًا لذلك، يرى 80% من المعلمين أن التعليم عن بعد غير مُرضٍ تمامًا، بينما يرى 83% أيضًا أن المدارس العامة غير مؤهلة.

من ناحية أخرى، فإن المشاكل الاقتصادية متقدمة في البحث، وبحسب البحث، فإن 63% من المعلمين الذين لديهم أطفال لا يستطيعون تلبية احتياجات أطفالهم الغذائية، ويعتقد 96% أن الزيادات في الأسعار التي حدثت في العام الماضي أدت إلى انهيار ميزانيتهم، و44% يدفعون قروض منازل، و30% قروض سيارات، و 25% قروض تعليم 29% مديونون لأصحاب المتاجر، و35% للأفراد نقدًا.