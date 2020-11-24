ترامب: عملية تطويرنا للقاح كورونا هي الأسرع في التاريخ

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن عملية تطويرنا للقاح كورونا هي الأسرع في التاريخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف دونالد ترامب: الأنباء بشأن اللقاح حققت قفزة غير مسبوقة في أسواق المال.

وف ىوقت سابق قال مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، إن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أمام أكثر من ربع مليون حالة وفاة، ويمكن أن نصل إلى أكثر من 300 ألف بكثير إذا لم نغير الأمور.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية، أن الوصول إلى هذا الرقم ليس حتميا بشرط إذا التزم الناس بإجراءات الصحة العامة، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتابع مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: لا أريد أن يكون هذا بيان يوم القيام، فمن الممكن أن نمنع الوصول إلى هذه الأرقام، فهي ليست حتمية.