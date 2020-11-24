اليوم السابع
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تخفيض ضغوط المياه بمعظم أنحاء الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 07:12 م
تخفيض ضغوط المياه بمعظم أنحاء الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ محطة مياه - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية تخفيض ضغوط المياه فى معظم أنحاء الإسكندرية بداية من غد الأربعاء وحتى الخميس بسبب موجة الطقس السيئ. وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بتعطيل الدراسة غدا  الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة غدا، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التى من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق، والطب البيطري، والزراعة، والأوقاف، والتموين، والتنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والرى. ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لا بد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.

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